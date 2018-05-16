РИГА, 16 травня – . Відразу два інциденти з пасажирами латвійської національної авіакомпанії airBaltic викликали бурхливе обговорення користувачів соцмереж.

© Depositphotos / DeklofenakНебо, літак, дівчина. Пасажири безкарно знущаються над стюардессамиПервый конфлікт стався між пасажиром по імені Андрій Клімов і співробітницею airBaltic. Їй здалося, що Клімов сфотографував її без дозволу, хоча пасажир запевняє, що робив знімок вказівок про розміри багажу. В результаті була викликана охорона. Поки йшло розгляд, літак полетів, а Клімов був змушений придбати дорогий квиток на інший рейс.

“Може, така установка керівництва компанії — виконувати план по продажу квитків, знімаючи пасажирів з рейсу, а потім по дорогому продавати їм квиток (летіти ж треба). Тепер буду звертатися до адвоката про захист честі і гідності та компенсації матеріальних втрат”, — написав Клімов на своїй сторінці в Facebook.

Другий інцидент був пов’язаний з тим, що у пасажирів вимагають доплатити за багаж з-за перевищення на два сантиметри допустимих розмірів валізи. Віддавши за провезення двох валіз 120 євро, пасажири по прильоті в Венецію багажу на стрічці не виявили. В результаті їм довелося дзвонити на платний номер airBaltic, щоб з’ясувати долю своїх речей.

В авіакомпанії вибачилися і запевнили, що airBalti “робила все можливе, щоб пасажирка отримала багаж як можна швидше”.

Редакція Sputnik Латвія звернулася до представників авіаперевізника з проханням прокоментувати ці інциденти.

У компанії пояснили, що будь-які дії в області перевезень регулюються стандартами авіакомпанії, аеропорту та правилами авіації – з метою забезпечення безпеки і порядку в аеропорту і літаку.

© Depositphotos / edmond77Новые правила авіакомпаній: що можна взяти з собою в салон самолетаВ AirBaltic закликали пасажирів перед польотом ретельно ознайомитися з правилами аеропорту та авіакомпанії. Згідно з ними, на території аеропорту або в повітряному судні заборонено фотографувати або знімати на відео співробітників, приміщення і прилади.

Щодо доплати, airBaltic нагадали: для того щоб забезпечити пасажирам безкоштовний провіз багажу і особистих речей, представники авіакомпанії мають право перевірити розміри валіз, а також їх вага — якщо вони не відповідають встановленим нормам, авіакомпанія може вимагати доплату.

В обов’язки пасажира входить на вимогу помістити ручну поклажу у рамку для перевірки розмірів. Сумка повинна легко уміщатися і вийматися з рамки. Якщо вона поміщається туди при зусиллі або з деформацією, то вважається, що сумка не відповідає розмірам і її потрібно зареєструвати за додаткову плату.

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