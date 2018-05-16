МІНСЬК, 16 травня — . Київ ухиляється від обміну полоненими з Донецьком і Луганськом, заявив повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Україні Борис Гризлов. © РИА Новини / Володимир АстапковичГрызлов розповів про дотримання режиму припинення вогню в Донбасі

Раніше повідомлялося, що представники самопроголошених Донецької та Луганської народних республік на зустрічі в Мінську запропонували Києву обміняти всіх встановлених полонених за формулою “157 на 20”.

“Російська делегація констатувала, що на сьогодні є всі умови для обміну всіх утримуваних людей, особи яких встановлено і підтверджено сторонами конфлікту”, — сказав у зв’язку з цим Гризлов журналістам.

“На жаль, під надуманими приводами і всупереч положенням Мінських угод про обмін за принципом “всіх на всіх”, українська сторона продовжує ухилятися від такого обміну”, — зазначив він.

За його словами, російська сторона вважає, що “при наявності волі з боку України, можуть бути в короткі терміни прийняті ефективні заходи з усіх питань безпеки, нормалізації економічних зв’язків, найважливішим гуманітарних питань — звільнення утримуваних людей і, в кінцевому підсумку, за вирішення політичного протистояння на основі Мінських угод”.