МІНСЬК, 16 травня — . Київ намагається заморозити конфлікт в Донбасі на невизначений термін, вважає повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Україні Борис Гризлов.

“Небажання української сторони в політичній підгрупі предметно обговорювати механізм реалізації введення в дію особливого статусу Донбасу свідчить про одне: Україна своїми діями заморожує конфлікт на невизначений термін”, — сказав він журналістам.

При цьому, за його словами, ситуація у сфері безпеки в Донбасі погіршується.

© РИА Новини / Ігор МасловКиев ухиляється від обміну полоненими з ДНР і ЛНР, заявив Гризлов”В попередні кілька днів відбулося кілька серйозних порушень чинного режиму припинення вогню. Зокрема, ВСУ були обстріляні житловий сектор селища Зайцево, околиці Донецька, де пошкоджено декілька будинків”, — зазначив Гризлов.

Він нагадав, що знову зірвано намічалося на 8 травня розведення сил в районі Станиці Луганської. “Більш того, українська сторона фактично відмовилася від своїх зобов’язань по розведенню сил і засобів, ввела війська на ділянки розведення в районах населених пунктів Золоте і Петровське, обладнала зміцнення і розмістила озброєння, що зазначається у звітах СММ ОБСЄ. Російська делегація закликала українську сторону конфлікту проявити волю до виконання домовленостей”, — сказав Гризлов.