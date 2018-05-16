ЛУГАНСЬК, 16 травня — . Українські силовики в середу два рази відкривали вогонь по території самопроголошеної Луганської народної республіки, заявили в представництві ЛНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

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“За день, 16 травня, черговою зміною ЛНР в СЦКК, за даними Народної міліції ЛНР, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку ЗС України з напрямку населених пунктів: Кондрашевська, Светлодарское, — по території Луганської народної республіки в районі населених пунктів: Мала Вергунка, Лозове”, — йдеться в повідомленні представництва ЛНР в Telegram-каналі.

За даними відомства, при обстрілі українські силовики використовували артилерійські системи калібру 122 міліметри, гранатомети, БМП/БТР і великокаліберні кулемети. В результаті обстрілу району Мала Вергунка в Луганську отримала пошкодження господарська будівля.