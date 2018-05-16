ДОНЕЦЬК, 16 травня — . Українські силовики у вівторок обстріляли патруль місії ОБСЄ, заявили в представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

© РИА Новини / Сергій АверинВ ЛНР повідомили про двох порушення перемир’я силовиками в ДонбассеВ представництві ДНР СЦКК пояснили, що 15 травня о 9.30 патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ знаходився поблизу підконтрольного Києву населеного пункту Кам’янка. У цьому районі спостерігачі здійснювали моніторинг ситуації безпеки для доступу персоналу до Донецької фільтрувальної станції.

“Під час здійснення своєї діяльності кілька представників СММ ОБСЄ почули звук кулі, яка з їх слів пролетіла над їх головами на відстані 20 сантиметрів. Спостерігачі оцінили, що вогонь вівся з стрілецької зброї з південно-сходу”, — заявив журналістам представник ДНР в СЦКК. У відомстві зазначили, що вогонь по спостерігачів місії вівся з позицій збройних сил України.

“Відзначимо, що передові позиції збройних сил ДНР знаходяться на відстані 4,5 кілометри від того місця, де знаходився патруль… дальність польоту кулі калібром 5,45 міліметра становить 3150 метрів, прицільна дальність — тисяча метрів, з чого випливає висновок, що здійснили провокацію ВСУ, позиції якої знаходяться в зоні, де був обстріляний патруль”, — пояснив представник ДНР в СЦКК.

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