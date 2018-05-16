БРЮССЕЛЬ, 16 травня — . Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг погодився приїхати на слухання в Європарламент для обговорення наслідків скандалу з витоком даних користувачів соцмережі, повідомив в середу спікер ЕП Антоніо Таяні. Олексій ВитвицкийСкандал з Facebook: експерти очікують зміни “правил гри” для соцмереж

Запрошення Цукербергу було направлено ще в кінці березня. На початку квітня Єврокомісія отримала лист від компанії Facebook з підтвердженням, що дані до 2,7 мільйона користувачів в Європі могли потрапити в розпорядження компанії Cambridge Analytica, яка виявилася в центрі скандалу з витоком даних користувачів.

“Засновник і глава компанії Facebook Марк Цукерберг взяв запрошення Європейського парламенту і прибуде до Брюсселя”, — повідомив спікер, уточнивши, що це може статися, можливо, вже наступного тижня.

“Наші громадяни заслуговують повного і детального пояснення. Я вітаю рішення Цукерберга особисто виступити перед представниками 500 мільйонів європейських громадян. Це крок у правильному напрямку для відновлення довіри”, — зазначив він.

Раніше видання The New York Times повідомило, що співпрацювала з президентом США Дональдом Трампом під час передвиборної кампанії фірма Cambridge Analytica незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Компанія отримувала дані від вченого Олександра Когана, який розробив додаток для месенджера thisisyourdigitallife. На підставі зібраних даних, дослідники оцінювали політичні уподобання виборців і показували їм рекламу, яка потрапляла у зону їх інтересів.