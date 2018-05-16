Влада хоче заборонити одяг, що закриває обличчя.

Нижня палата казахського парламенту в першому читанні прийняла законопроект, що регулює носіння одягу (зокрема, релігійної), через яку неможливо розпізнати обличчя людини, повідомляє Фергана. Під заборону, в першу чергу, потрапляють никабы і бурки.

Як заявив міністр у справах релігій і громадянського суспільства Дархан Калєтаєв, «введення заборони на поширення ідеології деструктивних релігійних течій, їх атрибутів і зовнішніх ознак дасть можливість протидіяти проникненню в суспільство чужим нашій країні ідеологій».

Законопроект – результат минулорічної критики релігійного одягу, коротких або подвернутых знизу штанів і борід з боку глави республіки Нурсултана Назарбаєва.«Це не відповідає ні нашим традиціям, ані нашому народові. Необхідно опрацювати питання заборони цього на законодавчому рівні», — заявив тоді він.

Після цього був представлений законопроект, який, крім заборони на носіння одягу, регулює місця релігійної формалізації шлюбу (не можна вступати в нього десь ще, крім Загсу і мечеті), забороняє залучення неповнолітніх в релігію без згоди батьків, а також закріплює на законодавчому рівні за районними акиматами контроль і вивчення релігійної ситуації на ввіреній території.