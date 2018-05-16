ДОНЕЦЬК, 16 травня — . Представники Києва повністю зірвали реалізацію відведення сил на трьох ділянках в Донбасі, заявив журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

© РИА Новини / Ігор МасловГрызлов звинуватив Київ у спробі заморозити конфлікт в ДонбассеКонтактная група з Донбасу наприкінці вересня 2015 року підписала угоду про відвід зброї калібром понад 100 міліметрів і танків від лінії зіткнення. У вересні 2016 року були досягнуті домовленості про розведення сил і засобів на перших трьох пілотних ділянках — в районі Петровського і Золотого. На перших двох ділянках сторонам конфлікту вдалося розвести сили, у Станиці Луганській — ні.

“Сьогодні в Мінську одним з найгарячіших питань порядку денного зустрічі робочої групи з питань безпеки став зрив українською стороною реалізації рамкової рішення на всіх трьох пілотних ділянках розведення сил і засобів”, — заявив представник ДНР в СЦКК, коментуючи підсумки роботи у Мінську підгрупи з безпеки. У відомстві зазначили, що факт зриву реалізації угоди про відвід сил також можна констатувати, грунтуючись на публічних даних від Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

© РИА Новини / Ігор МасловВ ДНР звинуватили Київ в блокуванні переговорів про соцвиплати в ДонбассеПресс-секретар повпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина Вікторія Талакина також заявила, що Київ повністю нівелював досягнуті раніше домовленості про відвід сил. “Використовуючи надміру тактовну поведінку СММ ОБСЄ, українська сторона повністю нівелювала досягнуті раніше домовленості про відвід важкого озброєння і розведенні сил і засобів, дискредитувала навіть найменші ініціативи досягти перемир’я”, — написала вона в Facebook.

За її словами, збільшення числа порушень режиму припинення вогню, обстріли Донецької фільтрувальної станції, зрив відведення сил в районі Станиці Луганської та просування українських силовиків у районі ділянок розведення Петровське і Золоте — це наслідок відсутності механізмів виявлення і покарання винних.

© Flickr / Chris РгісеВ ДНР повідомили про погрози Києва на зустрічі в Мінську”Першим кроком до стабілізації ситуації повинні стати розробка механізмів розслідування ситуації, виявлення і покарання винних в порушеннях, потім вирівнювання позицій на ділянках розведення Петровське та Золоте, довгоочікуване розведення сил і засобів у Станиці Луганській, після чого повинні бути відведені збройні підрозділи сторін і від ДФС. Тільки послідовне виконання всіх досягнутих домовленостей може призвести до позитивних результатів на лінії зіткнення”, — зазначила Талакина.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб. Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, в тому числі в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки.

Мінські угоди