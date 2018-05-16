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Українські слідчі вилучили два автомобіля журналіста Вишинського

16.05.2018

МОСКВА, 16 травня — . Українські слідчі вилучили два автомобілі, що належать керівнику порталу Україна Кирилу Вишинському, йдеться в протоколі слідства.Журналисты у офиса Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018 СтрингерСимоньян нагадала про методи СБУ у зв’язку із затриманням Вишинського

Згідно з протоколом, раніше слідчі при обшуку на вулиці Котарбінського знайшли свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я Вишинського на автомобілі Mitsubishi Outlander і SsangYong Actyon. Незабаром автомобілі були знайдені біля будинку і відвезли на евакуаторі, йдеться у протоколі за підписом слідчого по Автономній Республіці Крим.

Про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського стало відомо у вівторок. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. Адвокат Вишинського раніше повідомив , що українські власті почали етапування Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу. У Херсоні розташований офіс української прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

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