ЄРЕВАН, 16 травня – . Представники Євросоюзу в ході зустрічі з працівниками вірменського МЗС запропонували Єревану внести поправки у виборче законодавство до проведення позачергових парламентських виборів, повідомили в прес-службі делегації ЄС у Вірменії. © Sputnik / Арам НерсесянМогерини запросила Пашиняна на переговори до Брюсселя

Зустріч відбулася в рамках чергового засідання діалогу з прав людини між Європейським союзом і Вірменією. Вірменську делегацію очолював заступник голови МЗС Карен Назарян, делегацію ЄС — глава відділу з двостороннім відносинам з країнами “Східного партнерства” Європейської служби зовнішніх дій Дірк Шубель.

“В ході засідання були обговорені питання виборчих реформ, свободи зібрань і волевиявлення, гендерної рівності, а також трудових прав. У зв’язку з виборчими реформами ЄС рекомендував до проведення позачергових виборів внести зміни в законодавство, щоб воно було співзвучно з пропозиціями міжнародних організацій та зобов’язаннями Вірменії”, — йдеться в прес-релізі делегації.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив журналістам, що позачергові парламентські вибори повинні пройти в максимально прийнятні терміни. За його словами, конституція дозволяє розпустити парламент навіть в разі прийняття програми нового уряду. Він вважає, що вибори можуть відбутися вже в нинішньому році. © Sputnik / Асатур ЕсаянцВ Євросоюзі висловили надію на співпрацю з новим прем’єром Вірменії

За даними прес-служби, сторони відзначили, що право на зібрання є загальною та основною свободою. “ЄС привітав мирний характер протестів (у Вірменії), а також продемонстровану усіма сторонами стриманість”, — наголошується в повідомленні.

Вірменія підтвердила свої зобов’язання щодо створення всеохоплюючого антидискримінаційного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам, а також формуванню національного органу рівності при апараті Захисника прав людини, заявили в делегації ЄС.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламентом на цей пост був затверджений лідер опозиції Нікол Пашинян.