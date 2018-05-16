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Смертельна звичка: У США чоловік загинув через електронної сигарети

16.05.2018

Смертельная привычка: В США мужчина погиб из-за электронной сигаретыАпарат вибухнув в руках у чоловіка.

Розслідувавши його загибель, поліція прийшла до висновку, що у нього в руках вибухнув апарат для куріння – електронна сигарета.
Чоловік, який працював продюсером на телебаченні, отримав при цьому 80% опіків тіла.

Тим не менш, причиною смерті експерти залишили травму голови, причиною якої став осколок девайса.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося відновити дві третини електронної сигарети, що і дозволило зробити такі однозначні висновки про причини загибелі американця.

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