На прикладі долі одного військового українські дипломати в міжнародних судах можуть довести, що анексія Криму Росією була збройним нападом на Україну з перших днів конфлікту.

У квітні 2014 року майора української армії Станіслава карачевського піддавали з автомата в спину розстріляв російський морпех. Цей факт визнав і російський суд.

Після загибелі чоловіка дружина Станіслава карачевського піддавали Ольга стала військовою. Тепер вона служить в морській авіабригаді, у цьому підрозділі провів свої воєнні роки і Станіслав.

Після анексії Криму військових передислокували з Новофедірівки в Миколаїв.

На новому місці родина карачевського піддавали вже освоїлася, діти звикли. Але сама Ольга майже не пам’ятає переїзду на материк, її життя поділилося на до і після 6 квітня 2014 року.

Ольга Карачевська

Постріл у спину

Російський військовий стріляв у спину карачевського піддавали з автомата Калашникова. Майор української армії загинув на місці в коридорі гуртожитку в Новофедорівки.

«Пробили праве легке йому. Далі пішли згустки крові через рот. Це фатально», – розповів в ті дні місцевим ЗМІ старший льотчик морської авіабригади ВСУ Михайло Горбатюк.

Інший військовий – близький друг Станіслава карачевського піддавали – і сьогодні служить у спеціальному підрозділі. Він не може назвати себе і показати обличчя, але згадує, що після захоплення аеропорту в Новофедорівки росіяни були готові відкривати вогонь по українцям.

«Вони перебували на нашій території, і скажімо так – вже господарювали. Вони намагалися погрожувати вже наведенням зброї, а не так, що посеред житлового масиву клацати затворами», – згадує свідок того захоплення.

Зі зброєю в руках окупанти вели себе агресивно і навіть не приховували, що вони російські військові, згадує начальник штабу сакської авіабригади Микола Литвиненко.

«Навіть біля КПП, коли морські піхотинці дізналися, хто я такий, деякі люди сказали, що вас всіх тут потрібно валити, тому що ви – хохли», – розповідає Микола Литвиненко.

Микола Литвиненко

Він згадує і день вбивства: майор Карачевський і капітан Єрмоленко разом завантажували речі для переїзду на материкову Україну, бригада до того часу вивела авіатехніку і до переміщення готувався особовий склад.

«Після завантаження речей, вони проходили повз КПП і російським військовим, напевно, так було видіння, що з ними щось не так. Вони спробували затримати їх. На що наші військовослужбовці розвернулися і пішли в напрямку гуртожитки», – розповідає начальник штабу морської авіаційної бригади.

Капітана Артема Єрмоленко російські військові затримали недалеко від КПП аеродрому. Його роздягли, зв’язали і передали спецслужбам. Українського військового допитувала ФСБ, а потім співробітники Слідчого комітету Росії. Знущалися, били.

«Поставили його на коліна. На жаль, вся ця територія була захоплена представниками Слідчого комітету, неможливо було туди підійти. Приїхав генерал російський і навіть він кричав їм: «Що ж ви робите?!» – згадує події Микола Литвиненко.

Побитого Єрмоленко перевезли в Севастополь, там тиждень утримували на території російської військової частини, потім відпустили.

Станіслава карачевського піддавали російські військові переслідували від КПП, наздогнали в гуртожитку і розстріляли в спину. ФСБ намагалася приховати вбивство. Але дружина карачевського піддавали Ольга звернулась в суд. Кримінальну справу розглядав підконтрольний суд Росії в Криму.

«Один раз там був мій адвокат. Але тоді судові розгляди скасували, ну і нікого по суті з моїх представників там не було», – каже Ольга Карачевська, нині вона оператор інформаційно-аналітичної групи авіабригади ВСУ.

«М’який режим» – вирок за вбивство

Російське слідство встановило, що в майора карачевського піддавали стріляв морпех – молодший сержант Євген Зайцев з Якутії. Починаючи з 2013 року, він служив за контрактом в російській армії. За це вбивство російського морпеха засудили до двох років колонії-поселення – це виправний заклад з так званим «м’яким режимом».

Євген Зайцев

«Розраховувати На справедливість було безглуздо в цій ситуації…», – зізнається Ольга. Але і такого м’якого покарання вона не очікувала.

«Я навіть не знаю, в якій ще країні за вбивство людини дають такий термін», – обурений начальник штабу морської авіаційної бригади Микола Литвиненко.

Адвокат Ольги Карачевской переконаний, що справу про вбивство її чоловіка потрібно використовувати проти Росії в міжнародних судах. Адже вердиктом Зайцеву Росія офіційно визнала, що в Криму знаходилися кадрові російські військові, а не добровольці або відпускники. І саме вони застосували зброю проти українських солдатів під час анексії.

Експерт з міжнародного права Михайло Буроменський вивчив і оцінив матеріали справи карачевського піддавали. Воно може бути доказом збройного нападу Росії на територію України?

«Цю справу можна було б використовувати в якості одного з доказів. Звичайно ж не основного, не головного. Але одного з сотні інших доказів, які дають можливість побачити, як відбувалася ця анексія», – зазначив експерт.

Однак зараз розгляд справи карачевського піддавали в міжнародних судах неможливо.

«Немає юрисдикції у судів. А там, де вона могла б бути, там не буде згоди Росії на те, щоб розглядати цю справу», – пояснює Михайло Буроменський.

Михайло Буроменський

Суд відповідної юрисдикції міг би заснувати Рада безпеки ООН, але Росія, як член організації, що накладе вето на таке рішення, не сумніваються експерти. Україна вже судиться з Росією в міжнародному суді в Гаазі. Але там розглядають терористичну загрозу з боку Росії та її дискримінаційну політику в Криму, але не збройну агресію.

Станіслав Карачевський з сином

Ольга Карачевська оскаржила вирок Зайцеву, але російський суд залишив покарання без змін. «Я пройшла всі інстанції оскарження. Мною був поданий позов у Європейський суд, рік чекаємо рішення», – розповідає дружина українського військового, яка тепер поодинці виховує двох дітей. Тепер син і дочка Станіслава можуть сфотографуватися тільки з зображенням батька.

Діти карачевського піддавали поруч з портретом батька на лайтбоксах, Миколаїв

На вулицях Миколаєва встановили лайтбокси з портретом карачевського піддавали, автори проекту таким чином закликають пам’ятати про загибель військового та наслідки анексії Криму.

Лайтбокс з портретом Станіслава карачевського піддавали