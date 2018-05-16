МОСКВА, 16 травня — . Клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику порталу Україна Кирилу Вишинському буде направлено в Херсонський міський суд вранці 17 травня, повідомляє прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

© РИА Новини / СтрингерСотрудники змогли потрапити в офіс у Києві після обшуку СБУ”Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні державної зради керівнику “ Украина” буде направлено в Херсонський міський суд вранці 17 травня”, — написала Сарган у Facebook.

Вона також додала, що Вишинський буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу, “прокуратура буде наполягати на арешті”.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) викликала на допит в якості свідків по справі Вишинського 47 осіб.

© РИА Новини / СтрингерСК порушив справу про незаконне затримання ВышинскогоСотрудники СБУ 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. Адвокат Вишинського раніше повідомив , що українські власті почали етапування Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу. У Херсоні розташований офіс української прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

© РИА Новини / СтрингерМеждународная федерація журналістів закликала Україну відпустити ВышинскогоСБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ. Бородін згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. Вона відзначала, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку ВышинскогоВ МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

© РИА Новини / СтрингерСБУ викликала на допит у справі журналіста Вишинського 47 человекПредставитель ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

Як повідомляв у Twitter прес-секретар глави Ради Європи Деніел Хольтген, в організації стурбовані наслідками для свободи ЗМІ та будуть уважно стежити за ситуацією навколо затримання Вишинського.

Заступник директора відділення Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер раніше повідомила , що правозахисна організація “надзвичайно стурбована” обшуком в офісі в Києві та затриманням Вишинського і вимагає роз’яснень з приводу звинувачень в його відношенні.

© РИА Новини / СтрингерСимоньян нагадала про методи СБУ у зв’язку із затриманням ВышинскогоМеждународная федерація журналістів (IFJ) закликала українську владу звільнити Вишинського, назвавши дії Києва неприпустимими. Крім того, Комітет із захисту журналістів (КСЖ) зі штаб-квартирою в Нью-Йорку висловив стурбованість у зв’язку з обшуками і затриманням Вишинського.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.

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