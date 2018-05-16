МІНСЬК, 16 травня – . Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик вважає, що залучення миротворчих сил ООН могло б сприяти розв’язанню конфлікту в Донбасі.

© РИА Новини / Олеся ПотаповаВСУ обстріляли патруль місії ОБСЄ, заявили в ДНРКиев домагається введення в Донбас миротворців ООН. Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що підтримує ідею відправки миротворців ООН на Україну, але мова може йти тільки про функції забезпечення безпеки працівників ОБСЄ. Київ вважає, що місія ООН повинна мати більш широкий мандат і розміститися на всій території Донбасу аж до кордону з Росією. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінські угоди в частині безпеки неможливо виконати без розміщення миротворчої місії в Донбасі. Повпред самопроголошеної ЛНР в контактній групі Владислав Дейнего висловив думку, що введення миротворців ООН в Донбас не забезпечить безпеку в регіоні.

“Я вже неодноразово говорив: я думаю, що залучення (миротворчих – ред.) сил ООН могло б дійсно сприяти вирішенню конфлікту на сході України”, — заявив Сайдик журналістам за підсумками чергового раунду переговорів контактної групи в Мінську.

© РИА Новини / СтрингерКиев зірвав відведення сил на трьох ділянках в Донбасі, заявили в ДНРДипломат також зазначив, що нещодавно мав честь зустрічатися” в США зі спецпредставником цієї країни по Україні Куртом Волкером. “І я його побачу, думаю, післязавтра і в суботу — у Відні і Братиславі. Я думаю, що його зусилля необхідні (для врегулювання конфлікту в Донбасі – ред.)”, — сказав Сайдик.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи в інтерв’ю ідею ввести миротворців в Донбас для охорони місії ОБСЄ, заявив, що в разі досягнення згоди з цього питання в організації будуть готові зробити все, щоб вирішити українську кризу.

Мінські угоди