СІМФЕРОПОЛЬ, 16 травня – , Віктор Лященко. В української влади немає сильних і самодостатніх політиків, здатних привітати Росію з реалізацією такого історичного проекту, як будівництво моста через Керченську протоку, заявив депутат Держдуми РФ від севастопольського регіону Дмитро Бєлік.

© РИА Новини / Віталій ТимкивУкраина виставить рахунок Росії за збитки від Кримського моста”Були б там адекватні люди, вони привітали Росію з реалізацією такого історичного проекту, пораділи б за мільйони севастопольців і кримчан, адже ми тепер більше не острів, і це вирішує ряд наших соціальних і економічних проблем. Але для цього в Україні повинні бути сильні, самодостатні, врівноважені політики. А їх там немає, вітати нас не будуть, радіти, що Кримський міст відкрив і протестував наш президент Володимир Путін, не будуть”, — сказав Бєлік.

При цьому депутат підкреслив, що росіяни вміють радіти за своїх сусідів. “Я хочу від душі привітати жителів села Боденьки Вишгородського району Київської області, адже поки ми відкривали міст, президент України Петро Порошенко відкрив там інноваційний фельдшерсько-акушерський пункт”, — зазначив він.

© РИА Новини / Григорій Сысоев”Поїхали”: Путін відкрив рух по Кримському мостуБелик також підкреслив, що за 4 роки Росія вклала в інфраструктуру Криму більше грошей, ніж Україна за 2 десятиліття.

Президент РФ Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, доїхавши за кермом “КамАЗа” з Тамані до Керчі майже за чверть години. Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії — 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням. Потік автотранспорту запущений 16 травня.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоАксенов назвав претензії західних країн до Росії з-за мосту в Крим бредомКрым став російським регіоном після проведеного там в березні 2014 року референдуму, на якому 96,77% виборців республіки Крим та 95,6% жителів Севастополя висловилися за входження до складу Росії. Кримські власті провели референдум після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. Україна як і раніше вважає Крим своєї, але тимчасово окупованою територією. Керівництво Росії неодноразово заявляло, що жителі Криму демократичним шляхом, в повній відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН проголосували за возз’єднання з Росією. За словами російського президента, питання Криму “закритий остаточно”.

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