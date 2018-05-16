БРЮССЕЛЬ, 16 травня — . Масштабні навчання НАТО Trident Juncture 2018 з участю близько 40 тисяч військових, заплановані на осінь цього року, продемонструють можливості альянсу щодо стримування Росії, заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротти.

© РИА Новини / Владислав БелогрудВ НАТО помітили відродження російської армії”Це послання, пов’язане зі стримуванням <…> Вчення сфокусовані на завданнях оборони”, — заявив він журналістам за підсумками засідання комітету начальників штабів альянсу в Брюсселі.

Головнокомандувач НАТО з питань трансформації генерала Дені Мерсьє зазначив, у свою чергу, що навчання подібного масштабу альянс проводив не часто. “Це ще і демонстрація нашої єдності, можливостей взаємодії, у тому числі з партнерами”, — зазначив французький генерал.

При цьому глава військового комітету НАТО чеський генерал Петро Павло заявив, що заплановані навчання “будуть повністю відповідати нормам і зобов’язанням в рамках Віденського процесу”. Антон ДенисовВ НАТО злякалися поставок С-400 в Туреччину, пишуть ЗМІ

На початку березня командувач корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер повідомив, що країни НАТО проведуть у жовтні 2018 року масштабні навчання біля кордонів Росії, до яких залучать 45 тисяч осіб.

Країни НАТО прийняли Європейську ініціативу щодо стримування (European Deterrence Initiative) після подій 2014 року в Криму і на сході України. В рамках цієї доктрини альянс приступив до нарощування військ і військової інфраструктури біля кордонів Росії.

На тлі розширення НАТО на схід Росія розмістила в Калінінграді комплекси “Іскандер”. У Кремлі неодноразово заявляли, що нарощування сил альянсу в Прибалтиці загрожує безпеці країни, і безпідставно, оскільки Москва не має наступальних планів.

© ИнфографикаРоссия проти НАТО: чия зброя сильніше