Північна Корея пригрозила зірвати запланований на 12 червня в Сінгапурі саміт.

Американська сторона не отримувала по офіційних каналах від Північної Кореї ніяких повідомлень про розірвання домовленостей щодо запланованих переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі.

Про це заявив у середу сам президент США під час зустрічі в Білому домі з президентом Узбекистану, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Нам взагалі нічого не повідомили (з боку Північної Кореї – ред.)”, – заявив американський лідер у відповідь на прохання прокоментувати реакцію США на погрози КНДР вийти з домовленостей про зустрічі.

“Ми нічого не отримали (з боку офіційного Пхеньяна – ред.), ми нічого не почули. Побачимо, що буде далі”, – зазначив американський президент.