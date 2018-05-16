Санкції, введені проти Росії в квітні, вже призвели до зниження курсу рубля до долара майже на 11%. І це при тому, що ціни на нафту за цей час зросли на 10%. Якщо вартість бареля найближчим часом просяде, то курс долара і зовсім може піти вище 70 рублів за американську валюту, а інфляція знову стане двозначною, кажуть експерти.

Санкції, введені відносно Росії у квітні, розігнали інфляцію і послабили російську валюту, незважаючи на зростання цін на нафту. В подальшому це призведе до розгону інфляції і відмови ЦБ від нейтрально грошово-кредитної політики, наголошується в новому випуску «Моніторингу економічної ситуації в РФ» РАНХиГС.

На початку квітня США ввели нові санкції проти Росії. У список потрапили ряд великих російських бізнесменів і підконтрольні їм компанії.

Це рішення призвело до серйозної волатильності на російському ринку.

За квітень рубль знецінився по відношенню до долара на 10,8%, опустившись до 63,5 рубля за американський долар у зв’язку з введеними на початку квітня жорсткими санкціями з боку США,

відзначають експерти РАНХиГС. При цьому ослаблення рубля відбулося на тлі високої ціни на нафту. У квітні ціни на нафту виросли на 10,2% до $74,6 за барель.

«Наростання геополітичної напруженості здатне стати фактором подальшого зниження курсу рубля, яке може погіршитися при падінні цін на енергоносії», — попереджають експерти.

Квітневе ослаблення курсу рубля вже призвело до розгону інфляції і відмови ЦБ від зниження ключової ставки на минулому засіданні ради директорів, який в кінці минулого місяця залишив ключову ставку в 7,25% незмінною.

«Призупинення поступового пом’якшення монетарної політики пов’язана з наростанням невизначеності щодо подальшого розвитку геополітичної та економічної ситуації, а також підвищенням інфляційних ризиків в результаті знецінення рубля в квітні 2018 року. За підсумками квітня інфляція склала 0,4% (0,3% у квітні 2017 року), а в річному вираженні вона досягла 2,4%», — пишуть у РАНХиГС.

В цілому тривалий період пом’якшення грошово-кредитної політики підходить до кінця. За оцінками ЦБ, нейтральний рівень ключової ставки становить 6-7%, проте в умовах значних ризиків нових зовнішніх шоків його досягнення цілком може розтягтися на 1,5–2 роки, укладають експерти РАНХиГС.

Нетипова поведінка рубль демонстрував ще в 2014 році, коли ціна на нафту була ще високою, говорить інвестиційний аналітик Global FX Володимир Рожанковський.

«Це було пов’язано з тим, що російська економіка почала показувати перші ознаки «перегріву»: нафтові доходи бюджету вже не могли привести до порівнянного зростання ВВП, і рубль почав показувати перші ознаки «страх висоти», хоча ціни на нафту продовжували зростання», — пригадує експерт.

Рубль дійсно веде себе зараз нетипово по відношенню до ціни на нафту, наголошує й експерт БКС Брокер Сергій Гайворонський. При цьому, за його словами, така ж ситуація спостерігалася не тільки в 2014 році, але і в листопаді 2017 року.

«Тоді падали синхронно всі валюти ринків, що розвиваються, реагуючи на перший за довгий час серйозний відтік капіталу з ризикових активів. Інвестори побоювалися більш жорсткої політики ФРС після відходу Йеллен. Кореляція нафти і рубля на деякий час тоді також пропадала. Тобто нафту на якийсь час перестала, в очах інвесторів, бути важливим фактором для визначення курсу рубля», — пояснює він.

При цьому, на думку провідного аналітика Amarkets Артема Дєєва, тільки завдяки високим цінам на нафту, девальвація рубля залишається на даний момент контрольованим процесом.

«Якщо ціни на нафту просядуть (а зараз є ризики розвитку такого сценарію), то ослаблення рубля стане вже природним процесом, як це було у 2014 році. Спекулянти дуже швидко задерут курс вище 70 рублів за долар, а інфляція досягне двозначного рівня», — говорить Артем Дєєв.

У цій ситуації мова буде йти не про збереження м’якої грошово-кредитної політики, а про посилення ДКП. ЦБ доведеться знову підвищувати ставки, говорить Дєєв.

Днями заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер як раз анонсувала введення нових санкцій проти Росії. За словами представника відомства, яке цитує агентство Bloomberg, Вашингтон хоче змусити Росію понести «серйозні витрати у відповідь на ряд зловмисних дій». Завдяки новим обмежувальним заходам представники російських еліт «більше не будуть захищені від наслідків дестабілізуючих діяльності свого уряду», відзначав він.

У свою чергу генеральний директор ІК «Харитонов Капітал» Максим Харитонов каже, що оскільки інфляція в найближчі роки буде визначатися витратами бюджету за нових травневих указів, то рівень в 4%, швидше за все, буде подолано вже до кінця цього року, а на наступний рік більш реальна цифра — 5-6% річних.