ПРАГА, 16 травня – . Уряд Чехії звільнив в середу від посади директора цивільної розвідки Їржі Шашека у зв’язку з перевіркою економічної діяльності відомства, повідомив журналістам глава МВС Лубомир Метнар.

© РИА Новини / Сергій Пятаков”Смерть шпигунам!”: 75 років тому створили кращу спецслужбу часів ВОВПомимо цивільної розвідки, робота, в основному, за межами республіки, в Чехії існують ще дві спецслужби – військова розвідка і Служба безпеки та інформації (СБИ, контррозвідка).

“Ми почали процедуру звільнення з посади директора цивільної розвідки. Завтра (у четвер) це рішення набуде чинності”, — сказав Метнар.

Згідно з матеріалами, які отримала в своє розпорядження газета MF Dnes, існують підозри, що у відомстві були допущені порушення фінансово-майнового характеру.

Перевіряються також дії розвідки на території Чехії, які допускаються лише в тому випадку, коли вони пов’язані з інформацією, отриманої з-за кордону.