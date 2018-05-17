КАЇР, 16 травня — , Маргарита Кислова. Єгипет знаходиться в контакті з палестинцями та ізраїльською владою, щоб зупинити кровопролиття після перенесення в Єрусалим посольства США, сказав президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в Каїрі на конференції. Іссам Аль-РимавиВ Ізраїлі повідомили про попаданні будинку під кулеметний обстріл з Гази

“Єгипет знаходиться в контакті з палестинцями і ізраїльським урядом з метою зупинити кровопролиття”, — сказав президент. Він додав, що Єгипет відкриває КПП Рафах, щоб полегшити страждання палестинців.

“Ізраїльтяни повинні зрозуміти, що палестинці мають право відчувати гнів через перенесення ізраїльського посольства”, — зазначив єгипетський лідер. Ас-Сісі підкреслив, що перенесення американського посольства в Єрусалим буде мати негативні наслідки для палестинської проблеми і призведе до нестабільності.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.