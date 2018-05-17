ДОХА, 16 травня — . Король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азіз аль-Сауд в середу ввечері привітав мусульманську громаду з настанням священного місяця посту Рамадан і побажав провести його безпеку, мир і любов у всьому світі.

© РИА Новини / Михайло Фомичев”Від спраги можна вмитися”: що потрібно і чого не можна робити в Рамадан”Вітаю вас з настанням священного місяця Рамадану, бог визначив для нас піст і молитви, нехай він збереже нашу батьківщину і народ і принесе добро і безпеку, чого бажаю і всім мусульманським країнам”, — написав король у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

У своїй промові з нагоди настання Рамадану, яку зачитав міністр культури та інформації Саудівської Аравії Авад бен Салех аль-Авад по національному телебаченню, аль-Сауд побажав мусульманській громаді і всьому світу провести цей час у “безпеці, стабільності, любові та мирі”.

Місяць Рамадан (по-турецьки Рамазан) за місячним календарем є одним з найбільш шанованих у мусульман і вимагає строгого дотримання посту протягом дня — утримуватися від їжі, пиття, куріння, не вдаватися до задоволень і розваг до заходу сонця. У цьому році місяць Рамадан в арабському світі почнеться в четвер, 17 травня, з сходу сонця.

© РИА Новини / Табылды КадырбековСвященный місяць Рамадан у мусульман