ПРАГА, 16 травня – . Уряд Чехії в середу ухвалив рішення про виділення 1 мільйона євро для підтримки створення об’єднаних збройних сил країн Сахеля (північна частина Африки), повідомив журналістам прем’єр Андрій Бабиш.

© AFP 2018 / Habibou KouyateЕС на два роки продовжив мандат місії по навчанню армії Малі”Уряд виділив кошти для створення спільних збройних сил п’яти країн Сахеля – Малі, Мавританії, Чад, Буркіна-Фасо і Нігер. Вони призначені для боротьби з терористами і організованою злочинністю”, — сказав прем’єр.

Виділена сума надійде до країн Сахеля допомогою Євросоюзу. Кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю бронежилетів, шоломів, спальних мішків, металошукачів і обмундирування, що використовується при ліквідації мін і снарядів.