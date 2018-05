БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . Слухання в Європарламенті з участю засновника компанії Facebook Марка Цукерберга пройдуть у закритому режимі, що викликає жаль, заявила в середу єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

Ранее в середу спікер ЕП Антоніо Таяниа повідомив, що Цукерберг прийняв запрошення приїхати в ЄП. Зустріч пройде за участю представників парламентських фракцій.

“Рада, що Марк Цукерберг прийняв запрошення від ЄП і приїде в Брюссель, щоб відповісти на запитання про конфіденційність. Шкода, що це не буде публічне слухання”, — повідомила Юрова у своєму акаунті в Twitter.

За її словами, у цій соцмережі “більше користувачів з ЄС, ніж з США, і європейці заслуговують того, щоб знати, як використовуються їхні дані”.

Ряд європарламентарів, зокрема, з фракції “зелених”, висловили невдоволення тим, що керівництво ЕП погодився проводити зустріч в закритому режимі.

Враховуючи глибоку недовіру, викликане скандалом у Cambridge Analytica, ця зустріч повинна бути публічною. Не повинно бути подвійних стандартів для конгресу США та Європейського парламенту", — заявив співголова фракції "Зелені – Вільний альянс Європи" Філіп Ламбертс.

У середині квітня Цукерберг виступив з показаннями на відкритих слуханнях в конгресі США.

Раніше видання The New York Times повідомило, що співпрацювала з президентом США Дональдом Трампом під час передвиборної кампанії фірма Cambridge Analytica незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Компанія отримувала дані від вченого Олександра Когана, який розробив додаток для месенджера this is your digital life. На підставі зібраних даних, дослідники оцінювали політичні уподобання виборців і показували їм рекламу, яка потрапляла у зону їх інтересів.