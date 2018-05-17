БЕЛГРАД, 16 травня — . Спортивний літак упав у середу в передмісті Белграда, при цьому загинули дві людини, повідомляє національне телебачення Сербії (РТС). © Фото : Savannah Professional Firefighters AssociationВ Джорджії розбився американський військовий літак

“Чоловік і жінка загинули при аварії легкого літака в Земун Поле. Швидка допомога прийняла повідомлення у 19.08 (20.08 мск) про те, що літак впав поблизу аеродрому “13 травень”, — йдеться в повідомленні телеканалу.

Модель літака не уточнюється. Відзначається, що спортивний аеродром знаходиться в 70 метрах від лінії залізниці, злітне поле не асфальтовано.