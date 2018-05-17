АНКАРА, 16 травня — . Президент Туреччини Тайіп Ердоган звинуватив ООН у нездатності вирішувати світові проблеми. Така заява прозвучала на тлі бездіяльності організації після зіткнень в секторі Газа, в яких загинули десятки палестинців. © Столкновения в секторі Газа: діти і “війна у виховних цілях”

За словами Ердогана, організація вичерпана і виснажена. Як вважає президент Туреччини, міжнародне співтовариство використовує подвійні стандарти перед обличчям зневаги прав і свобод палестинців.

“Якби ці напади відбувалися в якомусь іншому регіоні, то викликали б протест усього світу. Але, на жаль, світова спільнота зневажливо поставився до дій Ізраїлю проти палестинців”, — заявив Ердоган на вечірній трапезі під час священного для мусульман посту Рамадан.

За його словами, які цитує агентство Anadolu, світова спільнота має докласти всіх зусиль для припинення дій ізраїльської влади щодо мирного населення Палестини. “Якщо на ізраїльську тиранію не буде дана відповідь, світ дуже швидко скотиться до хаосу, де панують головорізи”, — сказав турецький лідер. Олексій ВитвицкийЗачем Америка підставила Ізраїль

Раніше Ердоган звинуватив США в потуранні Ізраїлю. На його думку, Вашингтон своїм рішенням про перенесення посольства в Єрусалим потурає Тель-Авіву.

Протести в секторі Газа

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок. Ізраїльські солдати відкрили по демонстрантах вогонь на поразку. У сутичках загинула 61 палестинець, більше тисячі дітей отримали поранення. В Палестині і Туреччини оголосили триденний траур.

Згодом ці країни відкликали послів з США.

У Вашингтоні вважають загиблих при зіткненнях в секторі Газа терористами. У російському МЗС назвали таку заяву блюзнірським.