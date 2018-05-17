ВАШИНГТОН, 16 травня — . Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що стурбований можливістю шпигунства з боку китайської телекомунікаційної фірми ZTE, незважаючи на запевнення президента США Дональда Трампа, що американські власті можуть зняти з компанії введені раніше обмеження. © AFP 2018 / Jason Lee/PoolУльтиматум Трампа: Китай повинен знову стати відсталим

“Ми в ФБР серйозно стурбовані щодо будь-якої компанії, яка залежить від іноземних урядів, які не поділяють наші цінності. Ми не хочемо, щоб такі компанії купували потужні позиції в наших телекомунікаційних мережах. Це дає їм можливість зловмисно видозмінювати або красти інформацію, дає їм можливість займатися прихованим шпигунством”, — сказав Рей на слуханнях у комітеті з асигнувань сенату США.

Він також сказав, що йому нічого не відомо про те, щоб президент Трамп радився з ФБР, перш ніж давати запевнення ZTE.

Трамп заявив на вихідних, що працює з головою КНР Сі Цзіньпіном над зняттям американських обмежень з ZTE.

Телекомунікаційний гігант ZTE повідомив, що згортає значну частину свого бізнесу після того, як США в квітні заборонили компанії торгувати з американськими постачальниками, мотивуючи це експортними порушеннями. Ці обмеження, як очікується, можуть вдарити і по самих США — наприклад, на американському ринку користуються популярністю дешеві телефони ZTE, які купують в основному літні американці.