АНКАРА, 16 травня — . Рішення суду Нью-Йорка, що засудив заступник директора турецького Halkbank Мехмета Хакана Атіллу Атіллу до 32 місяців тюремного ув’язнення, є незаконним і заснованим на сфабрикованих доказів, йдеться в отриманому заяві МЗС Туреччини.

© Fotolia / kvnkrftВ США китайського мільярдера засудили до тюремного заключениюРанее в середу суд у Нью-Йорку засудив Атіллу, визнаного винним у спробі допомогти Ірану обійти санкції США, до 32 місяців тюремного ув’язнення. Прокуратура вимагала засудити банкіра до 15 років позбавлення волі. Однак суддя Річард Берман перед винесенням вироку заявив, що, на його думку, підсудний був лише пішаком у злочинній змові. Суддя назвав Атіллу “мимовільним учасником”, який слідував вказівкам”, а не був організатором схеми.

“Суд Нью-Йорка засудив заступник директора Halkbank Мехмета Хакана Атіллу до 32 месацам в’язниці, що не має відносини до права і справедливості. Таким чином, цей суд, засудивши представника державного банку іноземної держави, підписався під безпрецедентним рішенням, що стосуються застосування законодавства з санкціям США. Вирок спирається на підготовлені членами FETO (організації опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена) сфабриковані докази і брехливі свідчення. Це робить рішення суду незаконним і безпідставним”, — йдеться в документі.

Влада США в березні минулого року заарештували Атіллу, що прибув з Туреччини. Його звинуватили в тому, що він вступив у змову з раніше заарештованих у США турецько-іранських бізнесменом Резою Заррабом, щоб здійснити багатомільйонні транзакції на користь Ірану в порушення санкцій. Зарраб показав, що заплатив 50 мільйонів доларів хабарів міністра фінансів Туреччини, щоб провести цю операцію. Зарраб дав свідчення проти президента Туреччини Тайіпа Ердогана, заявивши, що той, певно, знав про змову.

Як заявляв глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, арешт Атілла в США проведений за ініціативою прихильників організації FETO, а віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг назвав кримінальну справу в США щодо Зарраба і Атілли змовою проти Анкари. Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав проходить у США процес політичної складової нової спроби перевороту.