ГАЗУ, 16 травня — . Іноземні журналісти масово покидають сектор Гази. На кордоні з Ізраїлем чергу з десятків британських газетярів, французьких радистів, американських телевізійників, німецьких фотографів з об’ємними кофрами обладнання і громіздкими бронежилетами. Колективний розум вирішив, що історія з кровопролитними палестинськими протестами якщо і не завершилася, то близьке до цього.

© Flickr / scottgunnПалестина відкликала послів з чотирьох європейських країн”те, що Відбувається зараз — це навіть не відсоток від того, що було”, — говорить один з телеоператорів.

Ізраїльські військові підрахували, що у вівторок у виступах брали участь чотири тисячі жителів анклаву — у десять разів менше явки понеділка. За даними палестинських медиків, кількість загиблих зменшилася з 61 до двох, постраждалих від куль і газу — з трьох тисяч до 400 осіб. Середа взагалі обійшлася без вістей про скільки-небудь значущих прикордонних демонстраціях.

У таборі на сході столичного міста Гази, найбільшому з приблизно десяти опорних пунктів кампанії, яка йде з 30 березня під загальною назвою “Великий марш повернення”, кореспонденти дізналися, що з медпункту відкликали половину чергували там лікарів, і побачили, як робітники розбирають намети, де півтора місяці групувалися протестувальники. На розпитування бригадир знехотя відповів, що тут, мовляв, плануються капітальні будови.Протести в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. © AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.© AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими. © AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими.© REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. © REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.© AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону.© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. © AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів.© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. © AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення.© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю. © REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю.© AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення. © AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.© REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. /

Останні залпи?

© AFP 2018 / Hazem BaderСаудовская Аравія виділить $200 млн фінансової допомоги ПалестинеВо вівторок дійство виглядало так: до межі висунулися дві-три сотні палестинців під завісою смогу від палаючих покришок. Ще півтори тисячі спостерігали за подіями з відносно безпечного видалення базового табору. У бік ізраїльтян, зайняли оборону по гребеню земляного насипу, полетіли випущені з пращ камені, в небі повисли повітряні змії з тліючого целофану, округу оголошували бравурні марші, в натовпі шастали торговці сигаретами і насінням.

Військові застосували октокоптер: “дрон” з вісьмома гвинтами скидав гранати зі сльозогінним газом, повертався для перезарядки і знову атакував демонстрантів. Натовп кидалася врозтіч, в чорно-білому диму збирали постраждалих машини “швидкої допомоги”. Прорватися через прикордонну огорожу спробували троє чоловіків, яких буквально на паркані затримали ізраїльтяни.

Оператор прав: ніякого порівняння з “кривавим понеділком”, коли на штурм ішли десятки, якщо не сотні, наштовхуючись на кинджальний вогонь снайперів. Той день поставив рекорд “Великого маршу повернення” і за кількістю жертв, і з уваги міжнародного співтовариства, яке було притягнуто до регіону і підігріта паралельним відкриттям в Єрусалимі американського посольства з участю дочки і зятя президента США Дональда Трампа.

© AFP 2018 / Hazem BaderПалестина закликала провести екстрене засідання Ліги арабських государствОсвещать церемонію, возмутившую палестинців ігноруванням їхніх претензій на східну частину міста, з’їхалися сотні журналістів з усього світу. У вівторок багато з них відправилися в Газу. “А потім я в Санкт-Петербург”, — похвалився колега-француз, якому належить описувати візит президента Еммануеля Макрона на Петербурзький економічний форум.

День прикордонного протистояння закінчився приїздом лідера правлячого в анклаві руху ХАМАС Ісмаїла Ханії, який оголосив, що марш повернення “триває, триває, триває”. Між тим в Газі тільки й розмов, що про термінову поїздку ісламістів в Каїр, де їм, ніким не підтверджених чуток, передали від ізраїльтян загрозу відновити “точкові ліквідації”, якщо не зупиниться прикордонне кровопролиття, болісно б’є по іміджу єврейської держави.

Великі жертви і відсутність видимих результатів, індиферентність Західного берега, не захотів приєднатися до протестної ініціативи опозиціонерів-ісламістів, дефіцит міжнародної уваги та підтримки — все це позначається на настроях учасників.

“Те, що забрали силою, можна повернути тільки силою”, — заперечує саму ідею громадянського протесту сивобородий палестинець, який назвався Абу-Хасаном.Палестинський протест© AFP 2018 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 грудня оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і підписав документ про перенесення американського посольства з Тель-Авіва в це місто. © AFP 2018 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 грудня оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і підписав документ про перенесення американського посольства з Тель-Авіва в це місто.© AP Photo / Majdi MohammedЭто заява викликала масові протести палестинців. На Західному березі четвер оголосили днем загального страйку. © AP Photo / Majdi MohammedЭто заява викликала масові протести палестинців. На Західному березі четвер оголосили днем загального страйку.© AFP 2018 / Farooq NaeemПосле заяви Дональда Трампа лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади — повстання проти Ізраїлю. © AFP 2018 / Farooq NaeemПосле заяви Дональда Трампа лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади — повстання проти Ізраїлю.© AP Photo / B. K. ВапдаѕһХания оголосив п’ятницю, 8 грудня, “днем гніву”, який розпочнеться новий рух під гаслом “свободу Єрусалиму і Західного берега”. “Єдиний Єрусалим залишається столицею всієї Палестини, …> і ми не визнаємо законність окупації палестинської землі”, – заявив лідер ХАМАС. © AP Photo / B. K. ВапдаѕһХания оголосив п’ятницю, 8 грудня, “днем гніву”, який розпочнеться новий рух під гаслом “свободу Єрусалиму і Західного берега”. “Єдиний Єрусалим залишається столицею всієї Палестини, …> і ми не визнаємо законність окупації палестинської землі”, – заявив лідер ХАМАС.© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatРешение американського президента, за словами Ісмаїла Ханії, стало агресією проти палестинського народу і оголошенням війни його святинь. Лідер ХАМАС закликав усі арабські країни розірвати співпрацю з Вашингтоном. © AFP 2018 / Mahmoud ZayyatРешение американського президента, за словами Ісмаїла Ханії, стало агресією проти палестинського народу і оголошенням війни його святинь. Лідер ХАМАС закликав усі арабські країни розірвати співпрацю з Вашингтоном.© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Західному березі і в секторі Газа через азан закликали палестинців взяти ініціативу і протестувати, щоб їх голос дійшов до світового співтовариства. © AP Photo / Ariel SchalitМечети на Західному березі і в секторі Газа через азан закликали палестинців взяти ініціативу і протестувати, щоб їх голос дійшов до світового співтовариства.© AFP 2018 / Mohammed AbedВ Єрусалимі, місті рамалла, Хевроні і Вифлеємі пройшли зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими. Палестинці кидали каміння в бік правоохоронців, а силовики стріляли в бік протестувальників і застосовували проти них сльозогінний газ і звукові гранати. Поранення в зіткненнях отримали понад сто палестинців. © AFP 2018 / Mohammed AbedВ Єрусалимі, місті рамалла, Хевроні і Вифлеємі пройшли зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими. Палестинці кидали каміння в бік правоохоронців, а силовики стріляли в бік протестувальників і застосовували проти них сльозогінний газ і звукові гранати. Поранення в зіткненнях отримали понад сто палестинців.© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протесту проти рішення президента США Дональда Трампа палестинці погасили вогні на головній ялинці біля Храму Різдва у Віфлеємі, де, за біблійним переказом, народився Ісус Христос. Вогні більше не горять і на ялинці в Рамаллі — недалеко від могили колишнього палестинського лідера Ясіра Арафата. © AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протесту проти рішення президента США Дональда Трампа палестинці погасили вогні на головній ялинці біля Храму Різдва у Віфлеємі, де, за біблійним переказом, народився Ісус Христос. Вогні більше не горять і на ялинці в Рамаллі — недалеко від могили колишнього палестинського лідера Ясіра Арафата.© REUTERS / Mohamad ТогокмапЗаявление Дональда Трампа по Єрусалиму не сприяє близькосхідного врегулювання, воно викликало гостру реакцію серед палестинців і суттєво ускладнило ситуацію в регіоні, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, додавши, що дана позиція президента США призводить до розколу серед міжнародного співтовариства. © REUTERS / Mohamad ТогокмапЗаявление Дональда Трампа по Єрусалиму не сприяє близькосхідного врегулювання, воно викликало гостру реакцію серед палестинців і суттєво ускладнило ситуацію в регіоні, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, додавши, що дана позиція президента США призводить до розколу серед міжнародного співтовариства.© AFP 2018 / Adem AltanИзраиль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею, включаючи його східні райони, які були захоплені під час Шестиденної війни 1967 року і потім анексовані. Світова спільнота не визнає ізраїльський суверенітет над містом і вважає його статус однієї з основних проблем близькосхідного конфлікту © AFP 2018 / Adem AltanИзраиль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею, включаючи його східні райони, які були захоплені під час Шестиденної війни 1967 року і потім анексовані. Світова спільнота не визнає ізраїльський суверенітет над містом і вважає його статус однієї з основних проблем близькосхідного конфлікту© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для іудеїв і мусульман Храмова гора перебуває під фактичним контролем Ізраїлю з війни 1967 року. На її території розташовані культові для мусульман споруди – мечеть Аль-Акса і мусульманське святилище Купол Скелі (на картині). © REUTERS / Muhammad HamedСвященная для іудеїв і мусульман Храмова гора перебуває під фактичним контролем Ізраїлю з війни 1967 року. На її території розташовані культові для мусульман споруди – мечеть Аль-Акса і мусульманське святилище Купол Скелі (на картині).© REUTERS / Zoubeir ЅоиіѕѕіПротестующие спалюють прапор США під час протесту проти рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю в Тунісі. © REUTERS / Zoubeir ЅоиіѕѕіПротестующие спалюють прапор США під час протесту проти рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю в Тунісі. /

Інша правда

В інтерпретації ізраїльтян марш повернення — це терористична атака на рубежі країни, стрільба на ураження — легітимна самооборона від агресивної орди, яка мріє вогнем і мечем пройтися по квітучих киббуцам. У палестинців інша правда: вони кажуть, що йдуть додому.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевЛидер Палестини назвав посла США “сином собаки”Кампанія зачіпає один із стрижневих аспектів близькосхідного конфлікту — долю палестинців, в різні роки вигнаних з території сучасного Ізраїлю, та їх нащадків, що живуть на чужині. Біженці, чисельність яких наближається до п’яти мільйонів, домагаються права на повернення. Ізраїльтяни — категорично проти цього, доводячи, що проблема повинна вирішуватися в контексті створення палестинської держави або взагалі шляхом асиміляції в місцях нинішнього проживання.

“Я тут тому, що хочу повернутися на батьківщину — у місто Сафед. Я ніколи там не була, але там мій дім, там народилися мої батьки, поховані мої предки. Я не хочу назавжди залишитися біженкою”, — говорить Рехаб Канаан.

Сафед — це нинішній Цфат, на півночі Ізраїлю. Співрозмовниця агентства розповіла, що її сім’я втекла від ізраїльтян і спочатку жила в Лівані. Там Канаан втратила 54 родича, в тому числі матір, батька, братів. Вони стали жертвами різанини, яку в 1982 році влаштували в бейрутських таборах Сабра і Шатилла бойовики-фалангісти при потуранні ізраїльських військ.

“Марш повернення — це крок на шляху додому. Я буду йти, поки не повернуся”, — сказала літня жінка.

За оцінками ООН, біженці, подібні співрозмовниці агентства, становлять 1,3 мільйона з двох мільйонів жителів сектора Газа.