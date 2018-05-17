МОСКВА, 16 травня — . Дружина американського президента Меланія Трамп, перенесла в понеділок операцію на нирках, заявила, що відчуває себе чудово і чекає повернення в Білий дім. © AP Photo / Evan VucciРоссийский хірург розповів про операції, проведеної Меланье Трамп

“Я відчуваю себе чудово і чекаю з нетерпінням, коли незабаром повернуся в Білий дім”, — написала перша леді в Twitter. Дружина президента США також подякувала співробітників медичного закладу, в якому перебуває, і “всіх, хто передавав добрі побажання”.

Раніше прес-служба Білого дому повідомила, що 48-річна Меланія Трамп в понеділок пройшла процедуру емболізації судин нирок. При емболізації перекриваються судини, що живлять новоутворення, щоб зупинити його зростання. Операція пройшла успішно і без ускладнень. Передбачалося, що перша леді проведе в лікарні ще близько тижня. У вівторок президент США Дональд Трамп повідомив, що його дружину випишуть з лікарні через два-три дні.