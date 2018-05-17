На думку політика, організація зжила себе.

Бездіяльність ООН щодо кровопролиття на кордоні Сектора Гази засвідчило кінець цієї міжнародної організації. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

«Перед лицем цих подій ООН згорнулася. Вона зжила себе й розвалилася», – сказав Ердоган.

Він закликав міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на дії Ізраїлю.

«Якщо ізраїльське залякування і надалі буде піддаватися мовчання, то світ швидко скотиться в хаос, в якому буде панувати бандитизм», – зазначив президент Туреччини.

На його переконання, відсутність принципової реакції світу на насильство проти палестинців «відкриває дуже небезпечні двері».

Ердоган також пообіцяв продовжувати всебічну підтримку Палестини.

«Навіть якщо весь світ закриє очі, ми не дозволимо Ізраїлю надавати жорстокість. Ми і надалі будемо підтримувати наших палестинських братів не тільки серцем, але і всіма наявними ресурсами», – зазначив він.