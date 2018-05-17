МОСКВА, 17 травня — . Державна дума на пленарному засіданні в четвер може прийняти заяву у зв’язку з діями Служби безпеки України (СБУ) щодо російських журналістів.

Симонян заявила, що Росія повинна перестати підлещуватися перед ЗападомСотрудники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, і провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

Бородін згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

Як передбачається, за основу заяви нижньої палати буде взято текст, з яким раніше виступив комітет Держдуми по інформаційній політиці, інформаційним технологіям і зв’язку. У своїй заяві комітет закликав міжнародні організації, що стежать за дотриманням прав людини, зокрема, Рада Європи та ОБСЄ звернути увагу на кричущий акт порушення прав журналістів”.

© ”Мова йде про життя людини”. Ситуація навколо арешту Вишинського у КиевеКомитет також зажадав від київських властей перевірити дії СБУ на відповідність законодавству України. Думський комітет розцінив дії українських силовиків як безпрецедентну провокацію проти журналістів, діючих у відповідності з законодавством України.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов, який раніше заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

© РИА Новини / СтрингерСимоньян нагадала про методи СБУ у зв’язку із затриманням ВышинскогоВ МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.