КАЇР, 17 травня — . Ліга арабських держав (ЛАД) проведе в четвер екстрене засідання на рівні глав МЗС у штаб-квартирі організації в Каїрі для обговорення ситуації навколо Єрусалиму, а також стану справ на палестинських територіях після масових акцій протесту.

© Египет контактує з Палестиною та Ізраїлем для припинення кровопролитияВстреча пройде з ініціативи Саудівської Аравії, яка головує в ЛАД в даний час.

У середу в єгипетській столиці пройшло попередню нараду ЛАД на рівні постійних представників, на якому було узгоджено проект резолюції. Затвердити цей проект повинні будуть міністри.

При цьому арабські дипломати не стали розкривати зміст проект резолюції, основні засідання проходили в закритому для ЗМІ режимі. Саудівський представник повідомив лише, що резолюція буде відбивати вже відому позицію арабського світу за рішенням США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство. У свою чергу, офіційний представник ЛАД Хусам Закі повідомив, що секретаріату організації було доручено розробити комплекс заходів для протидії цьому рішенню США.

© РИА Новини / Григорій СысоевЛавров назвав заяви про загиблих у Газі “терористів” кощунственнымиРанее панарабська організація засудила застосування сили ізраїльської армії проти палестинських демонстрантів, а також заявила про незаконність дій Вашингтона з перенесення посольства.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке до недавнього часу було розташоване в Тель-Авіві. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу.