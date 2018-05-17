ЛОНДОН, 17 травня — , Марія Тютюн. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час візиту в Болгарію й Македонію запевнить, що Brexit ніяк не вплине на прихильність Сполученого Королівства інтересам європейської безпеки, повідомляє канцелярія прем’єра.

© РИА Новини / Сергій МамонтовПрезидент Сербії розповів про тиск на Белград із-за Косова”Прем’єр-міністр сьогодні під час візиту в Македонію – першого візиту чинного британського прем’єра на Західні Балкани майже за двадцять років – підкреслить беззастережну відданість Великобританії збереження європейської безпеки і підтримання європейських цінностей”, — йдеться в переданому в повідомленні канцелярії прем’єра.

Тоні Блер, будучи прем’єром, відвідував Західні Балкани в 1999 році.

Повідомляється, що спочатку Мей відправиться в Софію на саміт ЄС на Західних Балканах, де підкреслить бажання працювати з європейськими партнерами на благо стабільності, безпеки і процвітання регіону. З болгарської столиці Мей відправиться в Македонію.

© РИА Новини / Максим Богодвид”Ваше місце — в передпокої”. Чому Європа не буде витрачати гроші на Балкани”Там вона зустрінеться з прем’єр-міністром Зораном Заевым, щоб обговорити програму реформ, що проводяться урядом для посилення демократії, підтримки влади закону, налагодження відносин із сусідами, а також обговорити прогрес у переговорах з Грецією з проблеми конституційного назви”, — наголошується в повідомленні.

Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з гомофобією британський прем’єр зустрінеться з представниками македонського ЛГБТ-спільноти.

“Завершить свій візит прем’єр виступом на прийомі у парламенті, на якому будуть присутні політики, офіційні особи, військовослужбовці та майбутні лідери македонського суспільства”, — повідомляють на Даунінг-стріт.

© РИА Новини / Сергій Новиков”Ми нікуди не підемо”: до чого готуються православні КосовоПредваряя свій візит, Мей нагадала, що в даний час Македонія і Великобританія відзначають 25-річчя дипломатичних відносин, і зазначила, що відносини ці міцні як ніколи.

“У наступному році Великобританія покине ЄС, але ми не залишаємо Європу, і ми продовжимо працювати з нашими партнерами, захищаючи нашу колективну безпеку і захистити європейські цінності, які поділяють так багато людей в Македонії і на Західних Балканах”, — йдеться в заяві прем’єра.

10 липня в Лондоні пройде саміт з Західним Балканам, головними темами якого стане посилення регіонального співробітництва у сфері безпеки, посилення економічної стабільності та політичного співробітництва.