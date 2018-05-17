МОСКВА, 17 травня — . Суд у Флориді засудив трьох жителів штату до різних термінів тюремного ув’язнення за участь у змові з метою надання матеріальної допомоги терористичної угруповання “Ісламська держава”*, повідомляє мінюст США.

© REUTERS / Reuters TVСША не підтверджують, що за напад в Парижі відповідально ІГ*Дейн Антани Крістіан, Даррен Арнесс Джексон і Грегорі Хаббард були затримані ФБР в липні 2016 року. Згідно з обвинувальним актом, починаючи з липня 2015 року вони вступили в змову з метою надання допомоги ІГ* у “доборі кадрів”.

Раніше повідомлялося, що Джексон відвіз Хаббарда в міжнародний аеропорт Майамі, звідки він планував летіти до Німеччини. З Німеччини він хотів вирушити до Туреччини, а потім у Сирію, щоб вступити в ряди ІГ*. Через кілька днів затриманим було пред’явлено обвинувачення. У квітні минулого року Крістіан і Джексон визнали себе винними в участі в змові.

“Хаббард засуджений до рекомендованого покарання у вигляді 12 років в’язниці, після чого він протягом життя буде перебувати під наглядом. Крістіан і Джексон, які визнали себе винними в 2017 році і чинили значний сприяння розслідуванню, отримали вісім і чотири роки в’язниці відповідно”, — йдеться в заяві, розміщеній на сайті міністерства.

Після звільнення Крістіан і Джексон будуть перебувати під наглядом влади ще п’ять років.

* Заборонена в Росії терористична організація