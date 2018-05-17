ВАШИНГТОН, 17 травня — . США вітають звільнення малайзійського політика Анвара Ібрагіма, заявила офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

© AP Photo / Andy WongНовый етап в історії Малайзії: прем’єр помилував “заклятого партнера””Сполучені Штати вітають звільнення з в’язниці і помилування малайзійського політичного лідера Анвара Ібрагіма. Його засудження і утримання під вартою підняли серйозні питання щодо верховенства права в Малайзії”, — заявила Науэрт.

За її словами, США готові працювати з Малайзією над подальшим зміцненням відносин.

Принципове рішення про помилування Ібрагіма було прийнято королем Малайзії Мухаммедом П’ятим після перемоги на виборах 9 травня коаліції “Альянс надії”, яка вперше за 61 рік постколоніальної історії Малайзії витіснила з владних структур коаліцію “Барисан насіональ” (“Національний фронт”). На виборах перемогла коаліцію очолив ветеран малайзійської політики, 92-річний Махатхір Мохамад, який і зайняв пост прем’єр-міністр.

Довгий час в перший період перебування Махатхір Мохамада у влади в країні в якості прем’єр-міністра (1982-2003 роках) Анвар Ібрагім, який прийшов у владу з молодіжних політичних організацій опозиційного спрямування, вважався його наступником, якого Махатхір Мохамад готував до керівництва країною. Однак наприкінці 90-х років між політиками почався конфлікт, а потім проти Анвара Ібрагіма були спочатку висунуті звинувачення в корупції, а потім — у мужолозтві.

Обіцянка якнайшвидшого помилування Анвара Ібрагіма стало одним з перших політичних кроків нового прем’єр-міністра. Експерти припускають, що найближчим часом прем’єр сприяє обранню звільненого політика до парламенту на довиборах в одному з виборчих округів Малайзії, після чого той знову займе місце “офіційного” наступника 92-річного прем’єра.