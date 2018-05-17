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США і Узбекистан підписали меморандуми про співробітництво в освіті

17.05.2018

ВАШИНГТОН, 17 травня — . США і Узбекистан підписали два меморандуми про співробітництво в освіті, повідомив держдепартамент за підсумками візиту до Вашингтона президента Узбекистану Шавката Мирзиеева.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. © РИА Новини / Сергій ГунеевГлава Узбекистану і командувач Центкома США обговорили співпрацю в ВТСПервый меморандум встановлює партнерську програму між університетами США і Центральної Азії, причому центр програми розміститься в Узбекистані. Програма розрахована на три роки. Другий меморандум розширює фінансування викладання англійської мови в навчальних закладах Узбекистану.

“Ці угоди відзначили початок нової ери у співпраці США та Узбекистану в галузі освіти і є символом широкого і поглиблення співробітництва між нашими країнами”, — йдеться в повідомленні держдепу.

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