ВАШИНГТОН, 17 травня — . США і Узбекистан підписали два меморандуми про співробітництво в освіті, повідомив держдепартамент за підсумками візиту до Вашингтона президента Узбекистану Шавката Мирзиеева.

© РИА Новини / Сергій ГунеевГлава Узбекистану і командувач Центкома США обговорили співпрацю в ВТСПервый меморандум встановлює партнерську програму між університетами США і Центральної Азії, причому центр програми розміститься в Узбекистані. Програма розрахована на три роки. Другий меморандум розширює фінансування викладання англійської мови в навчальних закладах Узбекистану.

“Ці угоди відзначили початок нової ери у співпраці США та Узбекистану в галузі освіти і є символом широкого і поглиблення співробітництва між нашими країнами”, — йдеться в повідомленні держдепу.