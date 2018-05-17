ВАШИНГТОН, 17 травня — . Російський юрист Наталія Весельницкая говорила з Дональдом Трампом-молодшим на зустрічі перед виборами президента США про Уїльяма Браудере і “Акт Магнітського”, але той не висловив зацікавленості, переконавшись, що у Весельницкой немає даних про зв’язки Браудера з Хілларі Клінтон, свідчать протоколи допитів учасників зустрічі, які розповсюдив юридичний комітет сенату США.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Конгрес США не знайшов свідчень “змови” між штабом Трампа і РоссиейВстреча 9 червня 2016 року викликала припущення демократів і ряду ЗМІ в США про те, що Весельницкая поділилася зі штабом Трампа компроматом на Клінтон і забезпечила “змова Трампа з Росією” напередодні виборів.

Присутній на зустрічі лобіст Рінат Ахметшин заявив, що Дональд Трамп-молодший почав розмову з питання, яка інформація є в Весельницкой. Та розповіла про можливі махінації британського інвестора Браудера, який був заочно засуджений російським судом за звинуваченням у шахрайстві і активно лобіює введення санкцій проти Росії. Весельницкая заявила, що Браудер жертвував гроші, в тому числі і опонентам Трампа, включаючи штаб Клінтон та Національний комітет Демократичної партії США.

Весельницкая, Ахметшин і віце-президент холдингу Crocus Group Іраклій Кавеладзе заявили, що після цього Трамп-молодший зажадав показати, як ці гроші йдуть до Хілларі”, зокрема, зажадав папери на цей рахунок.

Весельницкая показала, що у неї таких документальних свідчень немає, і це питання її не стосується. “Зустріч по суті на цьому й завершилася”, — заявила Весельницкая в письмових свідченнях сенату. Після цього вона говорила про “Акт Магнітського”, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб за ймовірні порушення прав людини. Прийняття закону лобіював Браудер. Весельницкая назвала “несправедливими” санкції, введені за підсумками прийняття “Акту Магнітського”.

© РИА Новини / Євген БиятовО що говорила Весельницкая зі слідчими сенату США по “справі РФ”Інші учасники показали, що Трамп-молодший та інші представники штабу Трампа були роздратовані цим розмовою. Присутній на зустрічі музичний продюсер Роб Голдстоун показав: “(Зять Трампа Джаред) Кушнер виглядав трохи збудженим і сказав: я взагалі не розумію, про що ви говорите, не могли б ви зосередитися і почати з початку?”. Коли Весельницкая знову почала говорити про Браудере, Кушнер “роздратувалася ще більше”, свідчить Голдстоун.

Кавеладзе також заявив, що Кушнер був дуже роздратований” і задався питанням, з якого дива вони обговорюють “Акт Магнітського”. За словами Ахметшина, дізнавшись, що ніяких даних про Клінтон у Весельницкой немає, Трамп-молодший “миттєво втратив інтерес”. Трамп-молодший запропонував Весельницкой викласти свої міркування після виборів. За словами учасників зустрічі, більше вони не зустрічалися.

Також комітет поширив нотатки із зустрічі Пола Манафорта, тодішнього керівника передвиборного штабу Трампа. Всі записки Манафорта із зустрічі обмежилися приблизно 30 словами, їх зміст часто незрозумілий.

© AP Photo / Andrew НагпікВесельницкая: досьє на Трампа не може служити джерелом доказів”Білл Браудер; офшори — Кіпр… 133 м акцій компанії…… не інвестиції — займ… цінність на Кіпрі як між… незакі… активні спонсори Республіканського національного комітету… Браудер найняв Джоанну Гловер… зв’язку з (колишнім віце-президентом США Діком) Чейні… російське усиновлення американськими родинами”, — так виглядає повний текст записів Манафорта. З нього можна припустити, що мова йшла про можливі зловживання Браудера. Також видно, що порушувалося питання про заборону на усиновлення американцями дітей з Росії. Проти Браудера розслідується справа на Кіпрі про можливі махінації з акціями ПАТ “Газпром”.

Манафорт згодом був звинувачений в шахрайстві і порушенні закону про іноземних агентів у США, проте звинувачення не пов’язані безпосередньо з Росією.

Розслідування осудної Росії втручання в американські вибори, а також передбачуваних зв’язків президента Дональда Трампа з Росією, які спростовують в Білому домі і в Кремлі, ведеться незалежним спеціальним прокурором Робертом Мюллером, а також в конгресі США. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав звинувачення у втручанні у вибори “абсолютно голослівними”.