ВАШИНГТОН, 17 травня — . Посольство Росії в Сполучених Штатах обурена публікацією з пропозицією підірвати Кримський міст, яка вийшла в таблоїді Washington Examiner, йдеться в заяві посольства.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоВ Раді розповіли, як Кримський міст “стане” украинскимДипломаты підкреслили, що свобода слова не може служити виправданням призову до теракту і вбивства людей. “Розглядаємо даний матеріал як відображення дійсних намірів певної частини вашингтонського істеблішменту, продовжує лінію на розпалювання ненависті і ворожнечі між Україною і Росією”, — заявили в посольстві.

У дипмісії додали, що такі публікації не вписуються ні в які рамки журналістської етики. Дипломати очікують від видання пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику. Вони нагадали, що російські закони дозволяють здійснювати кримінальне переслідування тих, хто виступає з публічними закликами до здійснення терористичної діяльності, публічним виправданням тероризму, пропагує тероризм.

© РИА Новини / Григорій СысоевНа Україні розповіли, як треба “боротися” з Кримським мостомВ Washington Examiner у вівторок з’явилася колонка за авторством штатного коментатора Тома Рогана, де говорилося, що Україна “повинна підірвати Кримський міст”. “Хоча подібні дії були б ескалацією проти Путіна і майже напевно викликали б відповідні дії Росії, цей міст являє собою небезпечний противагу авторитету України як держави”, — стверджує автор. “На щастя, Україна має в своєму розпорядженні засобами, що дозволяють завдати удару з повітря по мосту таким чином, щоб принаймні тимчасово вивести його з ладу”, — пише Роган.

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