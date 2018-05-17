МОСКВА, 17 травня — . Літаки ізраїльських ВПС завдали в північній частині сектора Газа удари по декільком цілям, пов’язаним з правлячим в анклаві рухом ХАМАС, повідомляє армія оборони Ізраїлю.

© Сектор Газу: результат журналістів як ознака світу”Деякий час тому винищувачі ізраїльських ВПС вразили “терористичні” цілі ХАМАС у північній Газі. Чотири мети представляли собою будівлі та об’єкти “терористичної” військової інфраструктури, ще три – об’єкти по виробництву зброї”, — йдеться в заяві.

Відзначається, що удари були нанесені у відповідь на вогонь з великокаліберних кулеметів, метою якого було місто Сдерот, і неодноразові напади зі стріляниною протягом дня”.

У середу ізраїльські військові атакували два наглядової поста палестинських бойовиків у відповідь на другий за день обстріл з сектора Газа. Інцидент обійшовся без втрат з боку ізраїльтян.

До цього ізраїльський танк обстріляв пост ХАМАС на північної кордоні анклаву у відповідь на кулеметну чергу, випущену палестинськими бойовиками. Обстріл обійшовся без постраждалих, але кілька куль потрапили в будинок в прикордонному місті Сдерот, повідомили військові. Вони зберігають посилена присутність на кордонах сектора Газа у зв’язку з масовими палестинськими протестами, триваючими другий місяць поспіль.