ТАШКЕНТ, 17 травня — . Президенти Узбекистану та США Шавкат Мирзиеев і Дональд Трамп на зустрічі у Вашингтоні обговорили ситуацію в Афганістані та проекти, спрямовані на стабілізацію ситуації в цій країні, повідомляє у четвер прес-служба глави Узбекистану.

© AP Photo / Shah МагаіВ Афганістані понад 20 силовиків загинули при зіткненні з талібами*Мирзиеев 15-17 травня здійснює свій перший офіційний візит до США.

За даними прес-служби, Трамп підкреслив важливу роль Узбекистану в регіональних економічних процесах і високо оцінив зусилля республіки, спрямовані на розширення торговельно-економічних зв’язків з Афганістаном. “Він висловив готовність надати політичну та консультативну підтримку в реалізації Узбекистаном залізничних та інфраструктурних проектів в Афганістані”, — йдеться в повідомленні.

“Президент Мирзиеев запевнив, що зробить подальшу підтримку Північної розподільної мережі, що вносить внесок у досягнення миру і стабільності в Афганістані”, — відзначили в прес-службі.

Обидва лідери засудили екстремізм і міжнародний тероризм і висловили прагнення до нарощування співпраці в боротьбі проти спільних загроз. “Вони висловили прихильність реалізації домовленостей, що зміцнить двосторонню взаємодію і регіональну безпеку, та відзначили важливість зміцнення зв’язків в оборонній сфері за допомогою реалізації першого п’ятирічного Плану військового співробітництва”, — додали в прес-службі Мирзиеева.