МОСКВА, 17 травня — . Канада засудила будівництво і часткове відкриття моста через Керченську протоку, йдеться на сайті МЗС країни.

© РИА Новини / Віталій ТимкивПосольство Росії обурилося публікацією із закликом підірвати Кримський міст”Міст, що зв’язує Росію з незаконно аннексированным Кримом, являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Російської Федерації”, — підкреслила глава відомства Христя Фріланд.

За її словами, міст сприяє “зміцнення незаконного володіння Росією півостровом і насильницьке відторгнення його від решти України”.

“Канада підтверджує свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити порушення цього основоположного принципу, закріпленого в нормах міжнародного порядку”, — сказала міністр.

Кримський міст

Міст через Керченську протоку є найдовшим в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Автомобільний рух планували запустити в кінці року, однак будівельники завершили роботи з випередженням графіка. Володимир Путін відкрив рух по мосту у вівторок.

© РИА Новини / Григорій Сысоев”Поїхали”: Путін відкрив рух по Кримському мостуСейчас в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в цьому жовтні, поїздів — в кінці 2019 року.

Вартість будівництва склала 6,9 мільярда рублів. Пропускна спроможність переходу 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів у добу, 14 мільйонів пасажирів і 13 мільйонів тонн вантажу на рік.

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© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами