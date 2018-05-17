ТАШКЕНТ, 17 травня — . Президенти Узбекистану та США Шавкат Мирзиеев і Дональд Трамп на зустрічі у Вашингтоні заявили про поглиблення економічної співпраці, компанії двох країн підписали контракти на 4,8 мільярда доларів, повідомляє в четвер прес-служба глави Узбекистану.

© РИА Новини / Олексій ДружининУзбекистан продовжить підтримувати транзит вантажів у АфганистанМирзиеев 15-17 травня перебуває з першим офіційним візитом до США.

“Президент Ш. Мирзиеев і президент Д. Трамп висловили рішучість вишукати можливості поглиблення економічного співробітництва, що сприяє зростанню торгівлі і створенню робочих місць в обох країнах”, — йдеться в повідомленні за підсумками переговорів.

Зокрема, сторони погодилися вивчити можливості для більш тісної співпраці, в тому числі в галузі сільського господарства, енергетики, хімії, фінансів, туризму, текстильної промисловості, охорони здоров’я та цифрових технологій.

“Під час візиту між компаніями Узбекистану та США було підписано понад 20 найбільш великих контрактів, які при їх повноцінної реалізації складуть суму понад 4,8 мільярда доларів і можуть сприяти збереженню 10 тисяч робочих місць у США, a також відкрити можливості для багатомільярдних контрактів з американськими компаніями в перспективі”, — відзначили в прес-службі.

Мирзиеев також заявив про прагнення Узбекистану до членства у Всесвітній торгівельній організації (ВТО), а Трамп запевнив, що США нададуть підтримку і технічне сприяння в цьому процесі, додали в прес-службі глави Узбекистану.

Раніше міжнародний прес-клуб з висвітлення візиту Мирзиеева повідомляв, що компанії Узбекистану та США підписали ряд угод у нафтогазовій сфері та енергетиці. Зокрема, були підписані документи про співпрацю у залученні фінансування для реалізації проекту технічного переозброєння, модернізації та розвитку газотранспортної системи Узбекистану, будівництво нових теплових і сонячних електростанцій, впровадження технологій в нафтопереробку.