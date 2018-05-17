ПЕКІН, 17 травня – . Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав всі зацікавлені сторони навколо проблеми Корейського півострова йти назустріч один одному, а не розбігатися в різні боки і гальмувати мирний процес, йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства КНР.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеПолитолог оцінив умови КНДР для переговорів Кім Чен Ина з Трампом”Для вирішення проблеми Корейського півострова необхідно, щоб сторони йшли назустріч один одному, а не навпаки — в діаметрально протилежних напрямках. Особливо коли одна сторона демонструють гнучкість, а друга, навпаки – непохитність. Історія вже давала нам цей урок. Ми не хочемо бачити повторення цього явища”, — заявив Ван І журналістам, перебуваючи в Парижі.

Китайський міністр також підкреслив, що нинішня деескалація обстановки на Корейському півострові далася дуже нелегко, прийняті для цього за власною ініціативою заходів північнокорейської і південнокорейської сторін стоять повного схвалення.

“Інші сторони, особливо США, повинні дорожити цим виникли шансом на світ. Всі повинні просувати світ, а не навпаки – тягнути процес назад”, — додав Ван В.

Раніше стало відомо, що КНДР відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через американо-південнокорейських військових навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня. За повідомленнями з Сеула, у навчаннях задіяно близько сотні літаків, і вперше — вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.