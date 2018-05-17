ТОКІО, 17 травня — . Рада національної безпеки Південної Кореї заявив про намір продовжити консультації з КНДР для проведення міжкорейської зустрічі на високому рівні незабаром.

© РИА Новини / Ілля ПиталевДипломат: КНДР не відмовиться від ядерної зброї заради економічної вигоди”Постійний комітет (Ради національної безпеки — ред.) провів засідання під головуванням (радника президента Південної Кореї з безпеки — ред.) Чон Ий Ена. Члени постійного комітету обговорили майбутні кроки у зв’язку з рішенням КНДР відкласти діалог на високому рівні між Південною Кореєю і КНДР, запланований на 16 травня. Члени підтвердили позицію, що Пханмунджомская декларація, прийнята за підсумками міжкорейського саміту 27 квітня, повинна реалізовуватися без жодних збоїв, і домовилися продовжити консультації з північнокорейською стороною про проведення зустрічі на високому рівні незабаром”, — йдеться в заяві адміністрації президента Південної Кореї.

У ході засідання також було вирішено “координувати позиції Південної Кореї, США і КНДР по різних каналах з метою успішного проведення майбутнього саміту між КНДР і США в дусі взаємної поваги”.

© Фото надане прес-службою Ради ФедерацииМатвиенко: процес врегулювання корейського вселяє обережний оптимизмВ наприкінці квітня відбувся перший за 10 років саміт між лідерами Південної Кореї і КНДР. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї. За підсумками саміту було прийнято спільну декларацію, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.

У вівторок КНДР ухвалила рішення про скасування запланованих на 16 травня переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня. За повідомленнями з Сеула, у навчаннях задіяно близько сотні літаків і, вперше, вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.

Південна Корея висловила жаль у зв’язку з відмовою КНДР від проведення переговорів, але підкреслила, що спільні з США вчення продовжаться згідно з планом, незважаючи на протести з північнокорейської сторони.