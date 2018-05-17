МОСКВА, 17 травня — . Президент Молдавії Ігор Додон заявив, що існує ймовірність закриття офісу НАТО в Кишиневі в кінці цього року.

© РИА Новини / СтрингерБольшинство громадян Молдавії проти вступу країни в НАТО, показало опитування”Є велика ймовірність, що після парламентських виборів в кінці цього року офіс альянсу буде закритий”, — сказав він в інтерв’ю “Известиям”.

Глава республіки заявив, що причиною активності НАТО в Молдавії є бажання “як можна ближче підібратися до кордонів Російської Федерації”. Додон підкреслив, що не може допустити, щоб країну використовували геополітичних протистояннях, і нагадав, що більшість громадян проти вступу Молдови в НАТО.

У понеділок Інститут суспільних політик Молдавії представив результати соцопитування, згідно з яким у разі організації всенародного референдуму за вступ країни до НАТО проголосувало б 21% респондентів (19,4% — в січні 2018), проти — 53% (60,8%). При цьому 56% опитаних висловилися за збереження нейтралітету країни (62%), а 18% — за співробітництво з НАТО (14%).

Згідно з конституцією Молдови, республіка володіє нейтральним статусом, однак з 1994 року країна співпрацює з НАТО в рамках індивідуального плану партнерства. У столиці Молдови діють інформаційний центр альянсу. У грудні 2017 року в Кишиневі відкрилося бюро по зв’язках НАТО. Проти цього неодноразово виступав президент Молдови Ігор Додон. Раніше він заявляв, що як і раніше наполягає на міжнародне визнання нейтралітету республіки.