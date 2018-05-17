ВАШИНГТОН, 17 травня — . Президент США Дональд Трамп доручив держсекретареві Майку Помпео підготувати пропозиції щодо заходів відносно Росії у зв’язку з передбачуваним порушенням Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), повідомив Білий дім.

© РИА Новини / Олексій АгарышевСМИ дізналися, що США готують нормативну базу для розірвання договору РСМДЭти заходи витребувані конгресом у військовому бюджеті 2018 року.

Помпео повинен працювати спільно з міністерствами фінансів, оборони, торгівлі, а також з директором національної розвідки.

Конгрес зажадав від президента представити доповідь, де повинен бути план “заходів” проти російських чиновників, які могли б бути причетні до порушення ДРСМД, включаючи можливе введення санкцій і заборона на контакти за бюджетними закупівель США.

Договір РСМД

Договір РСМД був підписаний 8 грудня 1987 року під час візиту радянського лідера Михайла Горбачова в Вашингтон. Під скорочення потрапив цілий клас ракетного озброєння з дальністю поразки від 500 до 1000 кілометрів і від 1000 до 5500 кілометрів, у тому числі спровокували у 1962 році Карибська криза ракети Р-12 і Р-14 на Кубі.

© Fotolia / W. ScottДиалог з Росією мав залагодити проблеми навколо РСМД, вважають в сенаті США у Москві твердження про те, що Росія відмовляється від подальших скорочень ядерних озброєнь, назвали “відвертою підтасовуванням”. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що Росія хоче зберегти договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і готова домовлятися з Вашингтоном з цього питання.