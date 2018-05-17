Всього було атаковано сім цілей.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по об’єктах палестинського терористичного руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на кулеметний вогонь.

Зокрема, удари припали на сім терористичних цілей, чотири з яких – будівлі і терористична інфраструктура, і три – заводи з виготовлення зброї.

“Удари були нанесені у відповідь на сильний кулеметний вогонь, який був націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю, а також у відповідь на численні факти відкриття вогню протягом дня”, – йдеться в повідомленні.