ПЕКІН, 17 травня – . Щонайменше 15 людей постраждали в результаті аварії на сталеливарному заводі в провінції Хенань в центральному Китаї, повідомили Центральне телебачення країни.

© AFP 2018 / Jung Yeon Je У Південній Кореї не менше трьох осіб постраждали в результаті НС на заводеЧП сталося близько 9.00 (4.00 мск) за місцевим часом в міському окрузі Наньяну.

“За наявними даними, постраждали 15 осіб, з них вісім отримали важкі травми, сім – легені”, — повідомив телеканал.

Всі постраждалі госпіталізовані в місцеву лікарню.

Що саме сталося, телеканал не уточнює.