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У Китаї не менше 15 людей постраждали в аварії на заводі

17.05.2018

ПЕКІН, 17 травня – . Щонайменше 15 людей постраждали в результаті аварії на сталеливарному заводі в провінції Хенань в центральному Китаї, повідомили Центральне телебачення країни.

Скорая помощь в Южной Корее. © AFP 2018 / Jung Yeon Je У Південній Кореї не менше трьох осіб постраждали в результаті НС на заводеЧП сталося близько 9.00 (4.00 мск) за місцевим часом в міському окрузі Наньяну.

“За наявними даними, постраждали 15 осіб, з них вісім отримали важкі травми, сім – легені”, — повідомив телеканал.

Всі постраждалі госпіталізовані в місцеву лікарню.

Що саме сталося, телеканал не уточнює.

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