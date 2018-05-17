НЬЮ-ДЕЛІ, 17 травня — . Індія стурбована безперервними сутичками на кордоні сектору Газа з Ізраїлем, закликає сторони уникати ескалації конфлікту, заявили в четвер журналістам в індійському МЗС.

© AFP 2018 / Jack GuezВВС Ізраїлю нанесли авіаудари по позиціях ХАМАС у секторі Газа”Індія глибоко стурбована триваючою напруженістю на кордоні сектору Газа з Ізраїлем, де 14 травня загинули понад 50 палестинців, тисячі отримали поранення. Ми глибоко засмучені їх загибеллю. Ми закликаємо всі сторони уникати ескалації цієї ситуації, щоб створити сприятливу атмосферу для відновлення мирного процесу”, — заявили в дипломатичному відомстві.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

Східні райони та історичний центр Єрусалима були відбиті Ізраїлем у Йорданії в ході “Шестиденної війни” 1967 року і пізніше анексовані. Ізраїль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею. Світ, з яким до грудня були солідарні США, анексію не визнає і вважає статус міста однією із стрижневих проблем близькосхідного конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості з палестинцями.