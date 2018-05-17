МОСКВА, 17 травня — . Росія готова поділитися з Великобританією досвідом будівництва складних об’єктів, подібних Кримському мосту, наприклад, через Ла-Манш, якщо Лондон проявить інтерес. Про це заявив прес-секретар російського посольства у відповідь на коментар Форін Офісу з засудженням відкриття мосту, що з’єднує Крим і Кубань.

© AFP 2018 / Belga/Nicolas MaeterlinckВ МЗС Канади засудили відкриття Кримського мостаВ посольстві констатували, що “нинішній політичний істеблішмент Великобританії відмовляється приймати сучасні міжнародні реалії”.

Дипломат нагадав про незаконному скиданні легітимно обраного президента України Віктора Януковича, що призвело до розгулу екстремізму — в цих умовах населення Криму побачила загрозу безпеки і висловило свою волю на референдумі.

“Не може не викликати занепокоєння той факт, що належної реакції на численні порушення прав людини, свободи слова та переслідування журналістів на Україні офіційний Лондон воліє необгрунтовану критику Росії і кримчан, які зробили свій законний вибір”, — сказав прес-секретар.

Він зазначив, що у Великобританії достатньо своїх територіальних проблем — наприклад, на Фолклендських островах провели референдум, який з точки зору Лондона узаконив їх статус як британської заморської території.

“Виходить, що там референдум проводити можна, а в Криму не можна. Відмова кримчанам в праві визначати свою долю – черговий приклад політики “подвійних стандартів” офіційного Лондона”, — підкреслили в посольстві.

© РИА Новини / Віталій ТимкивПосольство Росії обурилося пропозицією про вибух Кримського мостаДипломат висловив упевненість, що запуск Кримського моста внесе вагомий внесок у процвітання півострова та добробут його жителів, “буде сприяти захисту інтересів кримчан, про яких на словах так піклуються в Лондоні”.

Кримський міст — найбільший в Росії, його довжина 19 кілометрів. 15 травня автомобільний рух по ньому відкрив Володимир Путін. В’їзд на міст зараз дозволено легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в цьому жовтні, поїздів — в кінці 2019 року.

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© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами